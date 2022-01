„Zustände sind so nicht mehr länger hinnehmbar“

Die knapp zwei Jahre andauernde Pandemie hat auch in den Einrichtungen der Kleinsten in unserer Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen. Besonders die fehlenden Corona-Sicherheitskonzepte für Kindergärten und Horte und die sich ständig ändernden Maßnahmen stellt die Beschäftigten in der elementaren Bildung aktuell vor große Herausforderungen. Hinzu kommen harte Arbeitsbedingungen und akut werdender Personalmangel.