Kindergärten in großer Sorge vor der Omikron-Welle

Teilnahme an Lollipop-Tests soll steigen

Beim großen Anbieter Wiki gab es bisher erst zwei positive Tests in Graz, heißt es auf „Krone“-Anfrage - die daraufhin gemachten PCR-Tests waren dann negativ. Noch keinen einzigen positiven Fall meldet die Gip-Gruppe. Dort nahmen im Dezember 46 Prozent der Kinder an den Tests teil - Vorstand Peter Schwarz führt das neben anfänglichen Lieferschwierigkeiten auch auf die Ferien zurück. Im Jänner sollten es 60 Prozent der Kinder sein, wobei die Quote unter den einzelnen Häusern zwischen 25 und 98 Prozent schwankt.