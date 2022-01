Fast 90 Prozent der heimischen Polizisten geimpft

„Die Impfung schützt die Polizistinnen und Polizisten in ihrem Dienst und damit auch die Bürgerinnen und Bürger, die mit der Polizei in Kontakt kommen“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Er richtete auch einen Appell an alle, die sich noch nicht für eine Impfung entschlossen haben: „Bitte sprechen Sie mit einem Arzt, dem Sie vertrauen. Schützen Sie sich selbst, Ihre Familie und Ihre Kollegen vor einem schweren Krankheitsverlauf.“