Behörde: „Totenbeschaugebühr ist Landessache!“

Seit 20 Jahren kämpft Kelz – wie berichtet – dagegen an, dass die Gebühr von 180 Euro, die in ganz Kärnten zu entrichten ist, bei Todesfällen in den Kabeg-Häusern Klagenfurt und Villach kassiert wird. Kelz: „Im Auftrag der Magistrate geben Bestatter die Rechnung an Hinterbliebene weiter, obwohl beide Krakenhäuser über eigene Pathologien verfügen!“