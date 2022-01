Das große Geschäft mit den Verstorbenen in Kärnten

Teure Gebühr für Totenbeschau

Damit meint der engagierte Villacher nicht alleine die Tatsache, dass sich ein Begräbnis an sich unter 6000 Euro kaum organisieren lasse: „Damit ein Verstorbener überhaupt als solcher gilt, muss eine Totenbeschau vonstatten gehen. Und dafür werden die Angehörigen ordentlich zur Kasse gebeten“, erläutert Kelz mit einem Beispiel: „Es wird in keinster Weise differenziert, ob ein Mensch im Krankenhaus, im innerstädtischen Bereich oder auf einem Berg verstirbt. In jedem Fall wird eine Gebühr von 180 Euro von den Magistraten dafür eingehoben, dass ein Mensch für tot erklärt wird. In den Krankenhäusern müssen Ärzte dafür nicht einmal den Arbeitsplatz verlassen!“