Abschaffung der Totenbeschaugebühren nimmt Form an

Mit der Unterstützung vom Team Kärnten kämpft Gordon Kelz – wie berichtet – jetzt auf Landesebene für die Abschaffung der Totenbeschaugebühr in den Spitälern in Villach und Klagenfurt. Bei der Anhörung im Kärntner Landtag am Dienstag habe sich der als Experte geladene Villacher eher vorgeführt als verstanden gefühlt: „Statt auf Verständnis traf ich auf Juristendeutsch!“