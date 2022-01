Milliardenverluste durch Omikron-Arbeitsausfälle

Ein positiver Test bedeute aber nicht automatisch einen Arbeitsausfall, so Achleitner. Wer keine Symptome habe, könne also auch im Homeoffice weiterarbeiten, sofern das möglich ist. Zu verstärktem Homeoffice hatte auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bei der Präsentation der neuen Corona-Maßnahmen am Donnerstag aufgerufen. Er ersuchte auch die Sozialpartner und Betriebe „zu überlegen, wo kann man Homeoffice anbieten.“