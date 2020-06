Hofer tritt nicht mehr gegen Van der Bellen an

„Gegen amtierenden Bundespräsidenten kann man nicht gewinnen“

Hofer will im Kampf um das höchste Amt im Staat kein weiteres Mal gegen Van der Bellen antreten. „Das würde ich der Partei nicht empfehlen, weil es in der Regel in Österreich nicht möglich ist, gegen den amtierenden Bundespräsidenten zu gewinnen“, sagte er dem „Kurier“. Ob das im Umkehrschluss bedeutet, dass er im Fall eines Nicht-Antretens von Van der Bellen kandidieren würde, ließ Hofer unbeantwortet. In der Politik sei nichts planbar, teilte sein Sprecher mit.