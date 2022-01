Alkolenker (29) ging in Kitzbüheler Ache „baden“

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Sonntag in Kitzbühel: Ein 29-jähriger Einheimischer verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und stürzte in die Kitzbüheler Ache. Der Mann konnte sich aufs Dach retten und blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv.