„Die guten Reifen immer auf die Hinterachse“

„Krone“:Es gab binnen weniger Tage nun den zweiten tödlichen Unfall auf Schneefahrbahn, von zig Ausrutschern und Blechschäden ganz zu schweigen. In der Geschichte über den Tod eines Zweijährigen am Rücksitz wurde die Aussage getätigt, dass die guten Reifen vorne montiert waren und dies richtig sei. Wir hatten Anrufe, die genau das Gegenteil behaupten.

Patrick Winter: Die guten Reifen, also die neueren und die mit mehr Profil, gehören, egal ob Front- oder Heckantrieb immer auf die Hinterachse.