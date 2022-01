Whisky als gewinnbringende Geldanlage

Gute Chancen aufüppige Erträge

Eine Whisky-Flasche sollte am besten stehend im kühlen Keller aufbewahrt werden. „Direkte Sonneneinstrahlung wirkt sich negativ auf den Füllstand aus. Um die Flasche luftdicht zu verschließen, würde ich zudem Parafilm benutzen“, empfiehlt Tochter Alexandra. Wer sein Geld in Whisky investieren will, sollte ihrer Meinung nach am besten ein ganzes Fass kaufen. Zwischen 5000 und 8000 Pfund (knapp 6000 bis gut 9500 Euro) müssen dafür in die Hand genommen werden. Die Gewinnchancen sind ganz unterschiedlich.