Après-Ski-Sünder müssen Corona-Hilfe rückerstatten

Für die Rückforderung von Corona-Hilfen bei Verstößen gegen Schutzmaßnahmen wird eine automatische Datenlieferung von den Bezirksverwaltungsbehörden an die COFAG eingerichtet. Das Gesetz dazu liegt bereits im Parlament, berichtete Brunner (ÖVP) am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Betriebe wie das Kitzbüheler Lokal, in dem der Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner voriges Wochenende feierte, müssen dann das im betreffenden Monat erhaltene Geld zurückzahlen.