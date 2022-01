Kätzchen saß in Silo fest: Von Feuerwehr gerettet

„Tier in Notlage“ - so lautete die Alarmierung, die bereits am Freitag bei der Freiwilligen Feuerwehr Zweikirchen einging. Eine Katze war in einem rund zehn Meter tiefen Getreidesilo gefangen und hatte keinerlei Chance, sich durch eigene Kraft selbst aus dem Schacht zu befreien. Ein aufmerksamer Spaziergänger hatte das hilflose Miauen des Tieres gehört und die Einsatzkräfte verständigt.