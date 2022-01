Skispringen: ÖSV-Adler qualifiziert, aber...

Alle sieben in der Qualifikation für den Skispringer-Weltcup in Titisee-Neustadt angetretenen Österreicher werden am Samstag (16.15 Uhr) im Bewerb dabei sein, keiner von ihnen schaffte es in der Ausscheidung aber in die Top Ten. Philipp Aschenwald wurde unmittelbar vor Jan Hörl Elfter, Stefan Kraft unmittelbar vor Daniel Tschofenig 15., Manuel Fettner 18., Clemens Aigner 21. und Daniel Huber 36. Den Siegerscheck sicherte sich der Slowene Cene Prevc mit einem 135,5-m-Sprung