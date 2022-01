Weltmeister Corona-positiv: Sorge bei Skispringern

Damit dürften sich die Sorgen von Trainer Alexander Stöckl noch weiter vergrößern, in seiner Mannschaft waren bereits am Dienstag Daniel Andre Tande und Fredrik Villumstad positiv getestet worden. Sie befinden sich wie der zuletzt im Weltcup zweimal siegreiche Marius Lindvik als enge Kontaktperson Tandes in Quarantäne. Weil Robert Johansson wegen Rückenproblemen ausfällt, bleibt Stöckl mit Halvor Egner Granerud für die Bewerbe am Wochenende in Titisee-Neustadt nur noch ein Topspringer übrig. Zyla wäre wie die anderen für die Winterspiele vorgesehenen Polen in Deutschland nicht angetreten. In der Vorwoche hatte es bei den Polen auch Ex-Vierschanzentournee-Sieger Dawid Kubacki erwischt.