Masche: Betrüger geben sich als FBI-Ermittler aus

In einem Fahrzeug sei eine Leiche samt Drogen gefunden worden. Am Tatort sichergestellte DNA-Spuren hätten die Beamten zu einer 39-Jährigen aus dem Bezirk Bruck an der Leitha geführt. Mit einer neuen Betrugsmasche sind Kriminelle derzeit vermehrt in NÖ unterwegs. Am Dienstag meldeten sich zwei vermeintliche Polizisten telefonisch bei der Frau, um sie zu jenem „Fall“ zu befragen.