Marode Spitäler: Wien kübelt Sanierungskonzept

„Provokation und Zumutung“

Die Wiener ÖVP hat daher eine detaillierte Anfrage an den Gesundheitsstadtrat gestellt. Was wird saniert? Wann? Und was kostet das? Hackers Antworten sind ausweichend. „Sanierungsmaßnahmen erfolgen bedarfsgerecht.“ Oder: „Ein Sanierungsportfolio wurde erarbeitet“ (ohne weitere Ausführung). Oder: „Das Leistungsangebot wird in den kommenden Jahren bedarfsgerecht erweitert.“ Abteilungen sollen keine geschlossen werden. Immerhin! Die Türkisen zürnen: „Diese Antworten sind eine Provokation und Zumutung.“