„Müssen aushalten, wenn Leute Blödsinn verzapfen“

„Wenn man sich die Größe der Demonstrationen ansieht, passiert dort bislang eigentlich relativ wenig. Die Szene insgesamt repräsentiert das nicht“, relativiert Weidinger. Und dennoch: „Es gibt Indizien für eine gewaltsame Radikalisierung. Wir haben in der rechtsextremen Szene in Österreich alle paar Wochen einen massiven Waffenfund. Es gibt eine Minderheit, die seit geraumer Zeit die Ansicht vertritt, es brauche ein härteres Vorgehen als das friedliche Demonstrieren allein. Und es gibt wirklich Leute, die ernsthaft glauben, die Regierung will sie dazu zwingen, ihren Kindern eine Giftspritze zu injizieren. Wenn man so etwas glaubt, ist man zu sehr vielem fähig.“