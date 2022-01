Polizei: „Demonstranten jetzt gewaltbereiter!“

Holocaust-Verharmlosung „zutiefst verabscheuungswürdig“

In eine ähnliche Kerbe schlägt auch der Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes Gerry Foitik. „Die Pandemie belastet alle, die Nerven liegen blank!“, so seine Bilanz. Rechtsextreme würden diese angespannte Situation ausnützen. In jedem Fall seien die Vergleiche von Impfpflicht-Gegnern mit Holocaust-Opfern aber „zutiefst verabscheuungswürdig“, so Foitik. Nicht nur das: „Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener, die jeden Tag Leben retten“, hält er fest.