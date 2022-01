Ausnahmeklausel ersparte im Winter 8000 Leerflüge

Einig sind sich jedenfalls alle, dass Leerflüge kommerziell und ökologisch unsinnig sind. „Diese Leerflüge sind genauso absurd, wie es auf den ersten Blick scheint“, kritisiert etwa Gewessler. „Sie blasen Unmengen klimaschädliches CO2 in unsere Luft und heizen die Klimakrise weiter an. Und sie lassen sich ganz einfach vermeiden.“ Sie forderte, dass die von Österreich verwendete Ausnahme in ganz Europa gelten soll.