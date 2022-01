„Absurde“ Leerflüge - Österreich nutzt Ausnahme

Trotz Corona mehr An- und Abflüge in Österreich

Obwohl die Corona-Krise den Flugverkehr reduziert hat, haben die An- und Abflüge in Österreich im Vorjahr gegenüber 2020 um fast 16 Prozent auf 171.500 zugenommen, wie der VCÖ am Donnerstag unter Berufung auf Daten der europäischen Flugsicherheitsorganisation Eurocontrol erklärte. Jedoch waren es im Jahr 2019 noch um fast 185.000 mehr gewesen, also gut doppelt so viele wie zuletzt.