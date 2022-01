Villach plant grünes Eck in jedem Stadtteil

Von der Napoleonwiese in Warmbad über den Stadtpark bei der Evangelischen Kirche bis hin zum Dinzlpark in St. Martin – an Park- und Grünanlagen mangelt es in der Draustadt nicht. Trotzdem geht die Stadt jetzt einen Schritt weiter und möchte alle Stadtteile mit sogenannten „Grünen Ecken“ ausstatten.