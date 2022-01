Pandemie, Impfpflicht: Wie kommen wir da raus?

Zu Pandemiebeginn waren alle noch „immunologisch naiv“, da musste man voll auf das Impfen setzen. Mittlerweile hatte ein großer Teil Kontakt mit dem Virus durch Infektion oder Impfung, etwas Immunisierung in der Bevölkerung besteht also. Damit und wegen der milderen Verläufe soll das Land nun eine größere Zahl an Fällen aushalten können. Wie genau, wird sich zeigen.