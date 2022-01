EU-Abstimmung lindert das Leid auf Rädern kaum

„Wir müssen auch in unseren Ställen Viehwohl durchsetzen!“

Mehr als 416.000 Personen hatten – wie berichtet – im Jänner 2021 das Tierschutzvolksbegehren unterschrieben. Erst nach monatelangen Verhandlungen hatten sich die Regierungsparteien Ende des Jahres auf eine Liste an geplanten Maßnahmen geeinigt. Eben an diesen entzündet sich jetzt die Empörung von SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried: „Für wichtige Forderungen fehlen aber konkrete Fristen – so wird das Tierleid in heimischen Ställen nicht beendet. Auch die Konsumenten wollen tiergerechte Lösungen. Die Nachfrage nach Bio-Schweinefleisch ist bereits höher als das Angebot.“ Hier seine Kritik: