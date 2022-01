Das EU-Parlament stimmt über Leid auf Rädern ab

Am 20. Jänner geht es ans Eingemachte: Das Europäische Parlament wird über verschiedene Empfehlungen an die Kommission zum Thema Tiertransporte abstimmen. Daraus soll dann eine neue Verordnung entstehen - es handelt sich also um eine große Chance, einige der teils großen Missstände in punkto Tierwohl zumindest zu verkleinern. Es geht konkret um kürzere erlaubte Transportzeiten, strengere Kontrollen und ein Verbot von Transporten in Drittstaaten, in denen Europäische Tierschutzbestimmungen nicht eingehalten werden.