EU-Bericht bestätigt ungesetzliche Tiertransporte

Der EU-Untersuchungsausschuss zu Tiertransporten (ANIT) hat am Donnerstag seinen Bericht vorgelegt. Er bestätigt eine grausame und ungesetzliche Praxis auf Europas Straßen und Seewegen. Die Empfehlungen der Ausschussmitglieder werden im Jänner 2022 im EU-Parlament zur Abstimmung stehen und können ein erster Schritt sein, Lebendtiertransporte innerhalb und außerhalb der EU in Zukunft besser zu regeln. Die „Krone“ bleibt im Auftrag ihrer Leser an diesem wichtigen Thema dran!