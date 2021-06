Grenzenloses Leid durch Tiertransporte stoppen!

Die Politik ist davon in Kenntnis! Doch dieses Vergehen an fühlenden Geschöpfen wird dennoch nach wie vor toleriert. Thomas Waitz, Biobauer in der Steiermark und EU-Abgeordneter fuhr nach Spanien, um sich am Hafen von Kartagena selbst ein Bild von den Beladungen der Tiertransportschiffe zu machen. „Es ist eine Tragödie besonderen Ausmaßes, die sich jeden Tag hier abspielt“ so der Steirer. Dutzende Lastwagen karren ununterbrochen Schafe, Rinder und Kälber in den Hafen zur Verladung. Vor Ort gibt es keine Stall-Infrastruktur, damit sich die Tiere vor dem Schiffstransport ausruhen können.