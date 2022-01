Ehefrau bedroht und verletzt: Mann (36) verurteilt

Jahrelang hat eine Frau in Graz die Schikanen ihres Mannes ertragen. Weil sie in seinen Drogenhandel involviert war, wurde sie sogar verurteilt. Doch erst als er sie misshandelte und drohte, Nacktbilder von ihr zu veröffentlichen, kam sie von ihm los. Nun wurde er in Graz wegen schwerer Nötigung verurteilt.