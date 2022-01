Noch immer positiv: Sorgen bei Bob-Team wachsen

Warten in der Isolation

Die mental belastende Wartezeit verbringt Kristian Huber seit Anfang der Woche in Innsbruck. „Ich bin mit Sasche Stepan als Vorsichtsmaßnahme seit Montag in der Isolation in Innsbruck. Gestern kam noch Danut Moldovan und unser Physio dazu“, so Huber, dem vor Ort zumindest gute individuelle Trainingsbedingungen zur Verfügung stehen. „Vom Training her fehlt uns hier gar nichts. Wir haben eigene Trainingszeiten in der WUB-Halle und im Kraftraum, an denen wir ganz alleine in den Hallen sind.“