Emilia kam bei -3 Grad auf Bundesstraße zur Welt

„Ich hab sie aufgefangen“

Um 1.05 Uhr erblickte Emilia bei minus 3 Grad das Licht der Welt. Franz: „Ich hab sie aufgefangen, als sie rausgerutscht ist, in eine Jacke gewickelt und in den Maxi-Cosi gelegt.“ Emilias erster Schrei bereitete den Eltern eine unglaubliche Freude. Natascha: „Die Sanitäter mussten sie nur noch abnabeln. Sie brachten Emilia und mich ins Spital, wo festgestellt wurde, dass mit uns alles in Ordnung ist.“ Das Mädchen war 53 Zentimeter groß und wog 3470 Gramm. Am Dienstag durften Mama und Baby bereits nach Hause. „Wir sind jetzt sehr, sehr glücklich“, strahlt Papa Franz.