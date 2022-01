Sonnenstunden fehlen: Unser Land als Dunkelkammer

Was prophezeien die Wetterfrösche fürs Wochenende?

Tief Hannelore (siehe auch Infokasten) brachte viel Wind und am Donnerstag auch Schnee. Wer sich fürs Wochenende eine Änderung erhofft, liegt falsch. Viele Sonnenfreunde flüchten deshalb auf die Sonnenbank. Was Christine Turner vom Linzer Sonnenstudio Sun Lounge freut: „Wir haben ein Plus von ca. 40 Prozent gegenüber dem Sommer. Viele Leute kommen nicht wegen der Bräune, sondern wollen ihrem Gemüt und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun.“ In den Studios gelten 2G und Maskenpflicht,. Von den Vor-Coronazahlen ist man nach wie vor 30-40 % entfernt.