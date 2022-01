Riesiges Korallenriff vor Küste Tahitis entdeckt

Meeresforscher haben vor der Küste Tahitis in den Tiefen des Südpazifiks ein mehr als drei Kilometer langes Korallenriff entdeckt. Die von Nesseltieren gebildeten Struktur befindet sich in 35 bis 70 Metern Tiefe und scheint in einem guten Zustand zu sein. Es handle sich um eines der größten in dieser Tiefe entdeckten Riffe und sehe „wie ein Kunstwerk“ aus.