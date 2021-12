Korallenriffe im Indischen Ozean in 50 Jahren weg

Die von den Forschern vorgestellten Ergebnisse beziehen sich in erster Linie auf die Korallen an der Ostküste Afrikas. In dieser Weltregion drohe in den nächsten Jahrzehnten ein „völliges Zusammenbrechen des Ökosystems“. Die Schäden seien auf Jahrzehnte hinaus „irreversibel“, heißt es in der jüngsten Ausgabe der Fachzeitschrift „Nature Sustainability“