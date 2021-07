Forscher sehen Korallenriffe an einem Wendepunkt

Ein internationales Forscherteam hat in einem am Dienstag veröffentlichten Positionspapier die Politik aufgefordert, mit konkreten Maßnahmen gegen das weltweite Absterben der Korallenriffe vorzugehen. „Die aktuellen Forschungsergebnisse zeigen, dass nur sehr wenige Korallenriffe intakt bleiben werden, wenn wir jetzt nicht handeln“, betonte Christian Wild, Professor für Marine Ökologie an der Universität Bremen.