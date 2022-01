Das macht das Südafrika-Dschungelcamp noch härter!

Auch nächtliche Alleingänge durch das Camp oder ein Bad im Fluss sind nicht gestattet. In der Nacht muss zu zweit das Lagerfeuer bewacht und nach wilden Tieren Ausschau gehalten werden. „In Südafrika sind Skorpione und Schlangen die größte Gefahr für die unsere Stars. Wir haben ihnen bereits erklärt, wie vorsichtig sie im Camp sein müssen. Uns ist es wichtig, ihnen klarzumachen, dass sie nicht in einem Studio leben, sondern in der echten Wildnis“, so Dr. Bob.