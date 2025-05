Euphorischer JJ mit Trophäe in Wien gelandet

Schwechat nur Zwischenstopp

Dabei stellte der Flughafenempfang für JJ nur einen Zwischenstopp dar auf seiner Jubeltour durch die Heimat – stand doch gleich am Abend im ORF-Zentrum am Küniglberg eine Pressekonferenz des ESC-Gewinners mit den ORF-Verantwortlichen am Programm, die live in ORF 1 und auf ORF On übertragen wird. Um 20.15 Uhr folgt dann der von Andi Knoll moderierte Talk „ESC 2025 – Sieg für Österreich“ ebenfalls in ORF 1 und ORF On, für den sich neben JJ auch Conchita, Teya und Cesar Sampson angekündigt haben. Geschlafen wird später.