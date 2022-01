Grenzverkehr im Dreiländereck verärgert Anrainer

Lange Wartezeiten

Das Problem: Oft heißt es in Nickelsdorf rund zwei Stunden bei der Einreise warten. Das wollen sich viele ersparen und nehmen den kleinen Umweg in Kauf. Vor allem an Rückreisewochenenden kann sich das Dorf an der Grenze der Autos kaum erwehren. „Da ist wirklich alles dabei: Deutsche, Moldawier, Franzosen, Holländer – die ganze Welt ist vertreten“, so Bachmann.