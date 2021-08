Ausweichen über grüne Grenze bei Deutsch Jahrndorf

Verstärkte Kontrollen in Ortschaften

Während die Polizei vor Ort war, warteten Kleinlaster in der Nähe und fuhren erst los, als die Beamten wieder weg waren. Bezirkspolizeikommandant Rainer Bierbaumer: „Wir sind an der Grenze nicht zuständig, versuchen aber in Pama und Deutsch Jahrndorf verstärkt in den Gemeinden Kontrollen durchzuführen.“