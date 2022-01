Standfestes Taxifahren: Mobile Betten und Frivoles

Käufliche Liebe und die Omikron-Welle. Eine Kombination, die so manche Tücken birgt - wir haben in der „Krone“ ausführlich darüber berichtet. Von den temporären Freuden der Lustgetriebenen kann Taner „einen Roman schreiben“, wie er mir erzählt, während er mich zu einem Termin in die Burggasse bringt. „Die fangen bei mir auf der Rückbank zu schmusen an und kriegen sich überhaupt nicht mehr ein. Es ist oft gar nicht so leicht, etwas dagegen zu tun.“ Taner ist Ende 50. Ein alter Hase im Taxigeschäft, den nur wenig erschüttern kann. „Ich sage immer, das Taxi ist ein mobiles Bett. Man muss aber rechtzeitig die Grenzen aufzeigen.“