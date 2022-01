Carpe Diem: Das Leben ist zu kurz für Ärger

Der Ton macht die Musik

Nicht immer sind Emekas Kunden dankbar. Einmal blieb ein Handy in seinem Auto liegen, auf das um 3 Uhr nachts angerufen wurde. „Normal fahre ich damit am nächsten Tag in die Uber-Zentrale oder ins Fundamt, aber in dem Fall habe ich abgehoben, hätte ja dringend sein können. Ich bot dem Mann eine Übergabe am nächsten Tag an, aber er wurde aggressiv, wollte sein Handy noch mitten in der Nacht haben. Ich musste ihm mit der Polizei drohen, sonst hätte er überhaupt keine Ruhe mehr gegeben.“ Der Nigerianer legt auf all das Wert, was sogenannten Ausländern hierzulande gerne in Abrede gestellt wird: höfliche Umgangsformen, ein respektvoller Tonfall und ein Dialog auf Augenhöhe.