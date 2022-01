Die Tücken mit der beruflichen Leidenschaft

„Soll ich denn die ganze Woche bei meiner Frau daheimbleiben? Das geht ja auch nicht“. Milans Gesicht ziert ein schelmisches Grinsen, als er seine soeben gestellte Suggestivfrage sofort selbst beantwortet. Milan hat es vielleicht nicht so mit der Political Correctness, aber er hat trotz allem ein großes Herz. Das merkt man sofort. Während er mich vom Flughafen in den Westen Wiens bringt, erzählt er mir ohne Punkt und Komma davon, wie er beruflich vom Regen in die Traufe kam. Das Taxiwesen sei freilich ein unstetes, in pandemisch aufgeladenen Tagen wie diesen, aber eigentlich hatte er den Job erwählt, weil er von seiner alten Arbeitswelt die Nase voll hatte.