Studie: Jugendliche leiden besonders an Pandemie

Vor welchen Herausforderungen stehen Grazer Familien in der Pandemie? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine große Studie, die nun präsentiert wurde. „Wir haben über zweieinhalb Monate hinweg 1500 Personen befragt“, erklärt Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Durchgeführt wurde die Studie von Paul Jimenez, Psychologe an der Uni Graz. Die erschreckendste Erkenntnis: „41 Prozent der befragten Jugendlichen berichten von Depressionen, 43 Prozent von Angst.“ Zum Vergleich: Bei den Erwachsenen sind weniger als 20 Prozent betroffen. „Das sind Werte, die man durchaus kritisch sehen muss. Wir Erwachsene haben eine Verantwortung gegenüber den Jugendlichen. Wir sollten Stabilität vermitteln“, sagt der Studienautor. Die Hälfte der Jungen gibt außerdem an, sich um die Zukunft zu sorgen.