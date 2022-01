Kitzbühel-Boss: „Da blutet einem schon das Herz“

Aber was sagen Sie zu diesen Regeln, wenn Sie die Bilder von den jüngsten Rennen in der Schweiz mit den Zehntausenden Zuschauern in Adelboden und Wengen gesehen haben?

Andere Länder, andere Sitten, könnte man da sagen. Ich freue mich für unsere Schweizer Freunde, gratuliere ihnen zu diesen Rennen, da ist kein Neid dabei. Aber natürlich blutet einem da schon das Herz. Und vor allem die Herzen der vielen Tausenden Fans, die gerne live in Kitzbühel dabei gewesen wären, werden bluten. Es tut mir vor allem für sie alle leid, aber wir befinden uns weiterhin im Pandemie-Modus, und jeder muss seinen Beitrag leisten. Aber: Immerhin bekommen die Sportler wieder zumindest von 1000 Zuschauern ihren verdienten Applaus. Sie sind ja wie Schauspieler, sie sehnen sich nach dieser Anerkennung.