„Für Putin muss ein Angriff schmerzhaft sein“

Warum will die Ukraine der NATO beitreten?

Der außenpolitische Kurs ist ein souveränes Recht jedes einzelnen Landes. In der momentanen Diskussion wird das Gefühl vermittelt, die Ukrainer stehen am Morgen auf und fragen erstmal in Moskau nach, ob sie atmen dürfen. Ob wir Mitglied der EU oder NATO werden wollen, geht nur uns und die jeweiligen Mitglieder etwas an. Nicht Putin. Aber da er permanent Teil der öffentlichen Diskussion in diesem Zusammenhang ist, gewinnt er an Einfluss. Die NATO als Bündnis vermittelt kollektive Sicherheit ihrer Mitglieder, die diese im Fall auch verteidigt. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, das kein Land zum Beitritt zwingt. Die Geschichte zeigt eindeutig, dass die NATO eine Garantie für Freiheit, Sicherheit und Wohlstand ist. Und die Ukrainer wollen in Freiheit, Frieden und Wohlstand leben. Angesichts der Sicherheitsbedrohungen für Europa, die von Russland ausgehen, wäre es meiner Meinung nach klug gewesen, in Europa eine Disskusion über die Risiken eines Nicht-Beitritts der Ukraine in die EU.