Ukraine: Warnung vor „riesigem Krieg“ in Europa

„Unterlassene Hilfeleistung“

Der Diplomat verwies darauf, dass es im deutschen Strafrecht den Tatbestand der „unterlassenen Hilfeleistung“ gebe. „Dasselbe gilt auch in zwischenstaatlichen Beziehungen“, so der Botschafter. „Daher appellieren wir an die deutsche Regierung, persönlich an die Außenministerin Annalena Baerbock, der Ukraine mit notwendigen Defensivwaffen unter die Arme zu greifen. Das ist menschlich und moralisch geboten.“