„Mit der Ausrüstung gehe ich maximal spazieren“

Moderne Technik hilft auch in schwierigen Situationen: Mithilfe der Online-Software Google Translator konnten sich Grünauer Bergretter mit einem Ungarn-Trio verständigen, das am Zwillingskogel in Bergnot geraten war. Und in Gosau rief eine 14-Jährige ihre Eltern an und schickte ihnen mit dem Handy ein Foto von dem Gelände, in das sich die junge Skifahrerin bei der Abfahrt verirrt hatte.