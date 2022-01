Olympiatickets werden über Behörden verteilt

Entgegen ersten Plänen werden die Eintrittskarten für die Olympischen Winterspiele in China doch nicht an die allgemeine Öffentlichkeit verkauft, sondern nur über die Behörden organisiert verteilt. Zur Begründung verwies das Organisationskomitee am Montag auf die „ernste und komplizierte Lage“ durch die Pandemie. Es sei notwendig, dass die Zuschauer sich vor, während und nach den Wettkämpfen streng an die Anforderungen zur Vorbeugung gegen das Virus hielten.