Regelbrecher Johnson sagte vor Ermittlerin aus

So will Johnson seine Polit-Karriere retten

Mit populistischer Politik und einigen personellen Änderungen will sich Johnson nun wieder aus der Krise herausmanövrieren. Laut einem Bericht der „Times“ steht ein härteres Vorgehen gegen Migranten bevor. So könnte das Militär gegen Flüchtlinge eingesetzt werden, die illegal den Ärmelkanal überqueren. Asylsuchende sollen in Drittstaaten wie Ghana oder Ruanda gebracht werde, bis über ihren Antrag entschieden ist.