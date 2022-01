So will Boris Johnson seine Polit-Karriere retten

Wie die „Sunday Times“ am Sonntag berichtete, plant der konservative Regierungschef, personell umfassend in der Downing Street aufzuräumen und eine Reihe von „populistischen Ankündigungen“ zu tätigen, um sich nach den Enthüllungen in der „Partygate“-Affäre im Amt halten zu können. Zu seinen Plänen soll auch zählen, die verbliebenen Corona-Beschränkungen - Maskenpflicht, Empfehlung zum Homeoffice - am 26. Jänner aufzuheben.