Nach Drogenkauf im Mühlviertel gestoppt

Untersuchung verweigert

Die beiden Männer gaben nicht an, wer der Besitzer des aufgefundenen Suchtgiftes ist. Aufgrund eindeutiger Merkmale einer Suchtgiftbeeinträchtigung wurde der Lenker zur klinischen Untersuchung aufgefordert. Diese wurde von ihm verweigert. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Anzeigen an die zuständige Staatsanwaltschaft sowie an die BH Freistadt.